Domani San Siro completamente esaurito per Inter-Benfica, compreso il settore dedicato ai tifosi ospiti. E proprio a questo proposito, la Gazzetta dello Sport conferma come, per far fronte ai 4mila portoghesi in arrivo, è arrivato l'intervento precauzionale del Prefetto di Milano che ha stabilito che sarà "vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcooliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine" dalle 9 alle 20 in diverse zone della città.