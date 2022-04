Dopo il confronto in Coppa Italia, José Mourinho torna di nuovo a San Siro e, come è giusto che sia, il portoghese non verrà accolto come nemico, ma come un grande amico ora rivale. "San Siro è pronto a riabbracciare José, ma soprattutto è pronto a spingere nuovamente Inzaghi e i suoi ragazzi oltre i limiti, a caccia del nuovo sorpasso in vetta - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Se martedì al derby è stata riscritta la storia della Coppa Italia, con l’incasso più alto di sempre nella competizione abbattendo il muro dei 4 milioni – 4.156.710 euro, per la precisione – e 74.508 spettatori sugli spalti, domani per la sfida con la Roma saranno ancora numeri da capogiro: già venduti oltre 70mila biglietti, resta a disposizione qualche biglietto di terzo anello e del primo rosso. Insomma, si va verso un altro sold-out. Certo, un omaggio all’uomo del Triplete ci sarà, c’è da scommetterci. Ma dopo avergli già ricordato in Coppa Italia che questa sarà sempre “casa” sua, il popolo nerazzurro penserà solo alla vittoria".