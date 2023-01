Gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Parma hanno evidenziato i problemi dei nerazzurri legati soprattutto alle seconde linee. "Da Correa, ormai finito nel pericoloso tritacarne del pubblico di San Siro, alla controfigura del Gosens che fu, passando per i giovani arrivati d’estate e ancora tremanti, gli spettri sulla testa dei nerazzurri arrivano spesso dalla panchina", riporta La Gazzetta dello Sport.

In tutto, però, i giocatori che non fanno parte dei titolari sono costati oltre 80 milioni di euro, cifra enorme considerate le attuali ristrettezze. Il "Tucu" è stato acquistato per 33 milioni di euro. Gosens per 27. Asllani per 14,5 che andranno spesi per il riscatto obbliigatorio. Bellanova per 10, ma qui il riscatto è ancora da esercitare (per ora ne sono stati spesi 3). "Sulla coppia di classe 2002 si nutrivano, e si nutrono ancora, grandi speranze: i due si “faranno” prima o poi, ma al momento si sono dovuti accontentare solo delle briciole del campionato: così è piuttosto complesso mettere solide radici in nerazzurro".