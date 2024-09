Parte l'avventura dell'Italia in Nations League con le sfide con Francia e Israele. Da cancellare la brutta figura a Euro 2024: bisogna ripartire, ma non sarà facile.

Rispetto alla fallimentare spedizione in Germania, Spalletti cambia tanto e deve anche fare a meno di diversi elementi per infortunio. Fuori, tra gli altri, anche gli interisti Barella, Darmian e Acerbi. Presenti Dimarco, Frattesi e Bastoni, ma quest'ultimo è da valutare. "Speriamo che, uscito per risentimento muscolari, possa essere disponibile: in Germania è stato uno dei pochi, con Calafiori e Donnarumma, oltre la sufficienza", sottolinea la Gazzetta dello Sport.