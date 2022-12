La Gazzetta dello Sport oggi parla di "effetto imitazione", ossia l'onda emotiva che potrebbe condizionare in positivo altri giocatori dell'Inter a rinnovare sulla scia di Skriniar. Marotta e Ausilio sono al lavoro anche per gli importanti rinnovi di Dzeko e Darmian, pure loro in scadenza fra 6 mesi, e soprattutto per quello di Bastoni (2024) altro pezzo pregiato della truppa di Simone Inzaghi.