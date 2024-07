Come da programma, ieri è stato il giorno del ritorno ad Appiano Gentile degli interisti italiani. Inzaghi ha riabbracciato Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi reduci dal deludente Europeo con Spalletti. Reset e testa all'Inter: le amarezze azzurre sono lontane, ora conta solo... il nerazzurro.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport i primi segnali sono molto confortanti: i parametri registrati dallo staff di Inzaghi raccontano di una situazione positiva a livello fisico. E infatti già nel pomeriggio tutti e cinque si sono allenati in gruppo, a dimostrazione che i "compiti a casa" sono stati svolti per bene. Inzaghi e il suo staff avevano consegnato a Barella e compagni una tabella di lavoro di allenamento da seguire nei giorni di riposo post Europeo.

E allora è più che possibile che tutti loro saranno a disposizione per il match di sabato con il Las Palmas almeno per uno scampolo di gara. Inzaghi ha già parlato con i cinque attraverso colloqui singoli per ripartire di slancio: ripetersi non è mai facile.