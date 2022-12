Dopo Claudio Ranieri, in Sardegna può esserci un altro grande ritorno: quello di Radja Nainggolan. Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, spiegando che Cagliari pensa al terzo rientro del Ninja in rossoblu. I due ex Inter potrebbero quindi abbracciarsi nell'isola dopo la rottura del belga con l'Anversa che gli permetterà di svincolarsi a gennaio.