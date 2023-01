L'analisi di inter-Parma del giorno dopo non è positiva per i nerazzurri, sulle colonne della Gazzetta dello Sport. "Scampato pericolo, ai quarti l’Inter affronterà la vincente di Atalanta-Spezia, ma la prestazione è stata scadente e offre ampi spunti di riflessione. Non si può giocare tanto male e questo al di là del fatto che di fronte ci fosse un avversario di categoria inferiore. Un’involuzione preoccupante, dell’Inter di ieri sera ha colpito l’inconsistenza in costruzione. Per almeno un’ora non l’Inter non sapeva che cosa farsene del pallone, che pure in gran parte controllava. Un’Inter ruminante - si legge sulla rosea, che boccia quasi tutti - Diligente e nulla più Asllani, giovane regista di serata. Compassato Gagliardini, non ispirato Mkhitaryan. Bloccati Dumfries e Gosens sulle fasce, fantasmatico Correa e non assistito Lautaro. Uno scenario desolante".