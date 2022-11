La Gazzetta dello Sport oggi passa in rassegna il Mondiale giocato fin qui dagli 'italiani'. Per quanto riguarda l'Inter, la rosea parte sottolineando lo "spento" Lautaro e gli appena 9 minuti di Lukaku in campo nella seconda gara con il Marocco. "Simone Inzaghi può consolarsi con Brozovic che invece è andato in crescendo. Il Mondiale potrebbe restituirgli un regista pienamente recuperato - si legge -. Lo strappo diplomatico di Onana con il Camerun sospende l’esposizione del portiere agli infortuni. In stagione, quanto a malanni, ha già dato".