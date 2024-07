Primi allenamenti duri ad Appiano Gentile nei giorni della preparazione fisica per la nuova stagione, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport. Doppia seduta ieri per i giocatori nerazzurri con ripetute sui mille metri che hanno sfiancato i giocatori al mattino. Nel pomeriggio è tornato il pallone: partitelle a tema in avvicinamento al primo test dell'estate, quello di mercoledì contro il Lugano.

Giovedì arriveranno ad Appiano Gentile i primi due reduci dagli Europei: Zielinski e Asllani.