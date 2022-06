Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, c'era pure Inzaghi a festeggiare ieri la Primavera in sede assieme a Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin, Samaden e Zanetti. "Avete fatto un bellissimo percorso, ve lo siete meritati", ha detto il tecnico della prima squadra. Gli ha fatto eco l'a.d. Sport: "Portare il trofeo in questa sala è motivo di orgoglio: rappresenta il 10° scudetto, un fiore all’occhiello del nostro settore giovanile perché nessuna società in Italia ce l’ha fatta". Parole dolci anche dal vicepresidente: "Siete stati bravi a rialzarvi sempre. Avete onorato la maglia". Presenti anche due ex tecnici dei giovani nerazzurri: Stefano Vecchi e Armando Madonna.