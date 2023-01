"C’è grande attesa per le motivazioni del meno 15 per la Juventus che la Corte federale d’Appello dovrà pubblicare entro lunedì. Quel testo, oggettivamente, condizionerà anche i capitoli successivi di questo inverno «caldo» della giustizia calcistica, in particolare quello sui rapporti di «partnership» del club bianconero «soprattutto» con alcune società e sulla loro «opacità» nei rapporti debito/credito". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che specifica come questo sia un ulteriore rischio per la Juve, ma anche la possibilità di coinvolgimento di altri club.