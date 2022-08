Continua a tenere banco la situazione di Andrea Pinamonti, ancora in cerca del suo nuovo club. L'Atalanta sembra essere la destinazione favorita per il bomber, ma un accordo con l'Inter non è ancora stato trovato: la richiesta resta di 20 milioni, cifra finora raggiunta solo dalla Salernitana. "Il fatto che non si è arrivati a un punto di rottura depone a favore dei bergamaschi che potrebbero arrivare a dama inserendo dei bonus “facili” riguardanti presenze e rendimento dell’ex attaccante dell’Empoli - spiega la Gazzetta dello Sport -. Attenzione però al Sassuolo, che vendendo Raspadori al Napoli potrebbe inserirsi, cash alla mano, prepotentemente nella trattativa".