Ancora congelata la situazione di Andrea Pinamonti, sebbene il suo addio resti comunque scontato. Adesso però l'Inter vorrebbe accelerare i tempi della sua uscita. "Il giocatore ha detto sì a Gasperini da settimane, che però non ha mai raggiunto un accordo con l’Inter: c’è distanza sulla valutazione (15 milioni contro 20) e sulla formula - spiega la Gazzetta dello Sport -. Sullo sfondo si muove il Sassuolo, che potrebbe reinvestire sul centravanti i soldi della cessione di Raspadori. L’Inter preme: dall’incasso di Pinamonti dipende anche la disponibilità economica per l’ultimo colpo in difesa". Doveva essere la settimana del suo addio, ma a questo punto tutto slitta.