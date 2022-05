"Dai, diciamola tutta: quando, dopo un incontro di lavoro, il responsabile del personale di un’azienda dice al candidato «Le faremo sapere», ecco, non è mai propriamente un segnale positivo. Bene: qui siamo nella situazione opposta. Qui è il candidato, ovvero il calciatore, che sta giocando - legittimamente, s’intende, in fondo sono i rischi del mestiere quando si arriva alla trattativa fuori tempo massimo - su più tavoli". Insomma, la Gazzetta dello Sport va controcorrente e continua a non vedere Ivan Perisic ancora all'Inter. Secondo la rosea, infatti, il croato ha preso tempo dopo l'offerta al rialzo dei nerazzurri e valuta attentamente le proposte dall'Inghilterra ( Chelsea ? Newcastle ?) e della solita Juventus .

"Il club ha preteso che il suo agente giocasse a carte scoperte: ecco perché il procuratore del croato, a quel punto messo alle strette, ha fatto sapere di avere tra le mani un’offerta migliore, dal punto di vista economico, da un club straniero", conferma la rosea. L'Inter non andrà oltre e si aspetta una risposta entro domenica. "Sensazioni? Non passerà tanto tempo, si capirà tutto prima, magari basteranno 48 ore. L’Inter non vuole portare la cosa per le lunghe. E dalla società filtra anche una certa dose di fastidio intorno alla vicenda - sottoliena la Gazzetta -. Smentita l’indiscrezione circolata inizialmente che Perisic si sarebbe collegato in videochiamata a un certo punto dell’incontro". Peraltro, oggi Perisic dovrà anche effettuare gli esami per capire l'entità dell'infortunio al pollpaccio: un campanello dall'arme per il croato e per il club, che vuole avere in mano l'esatta diagnosi dell'infortunio.