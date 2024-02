Arnautovic si è preso la copertina l'altra sera con il pesantissimo gol che ha deciso il match con l'Atletico Madrid, ma in generale sono stati molto impattanti i cambi di Inzaghi. Dall'austriaco a Frattesi, passando per Carlos Augusto, Dumfries e lo stesso De Vrij, trascinante al Meazza in assenza di Acerbi.

La Gazzetta dello Sport sottolinea proprio i meriti dei subentranti, che ora saranno determinanti visto il calendario parecchio fitto. De Vrij, come detto, l'altra sera è stato tra i migliori in campo. E non è la prima volta in questa stagione: sembrava dovesse andare via in estate, invece ha rinnovato e si è confermato ad altissimi livelli.

Lo stesso si può dire per Dumfries e Carlos Augusto: entrambi hanno dato tanta energia in un secondo tempo dominato dai nerazzurri. Idem Frattesi, che infatti si aspetta di partire dall'inizio a Lecce come gli altri già citati.