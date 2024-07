Nuovo ruolo per Gianluca Pagliuca, vecchia gloria nerazzurra che secondo La Gazzetta dello Sport sta per tornare nelle fila del Bologna, dove è stato per diversi anni sia come giocatore che da allenatore dei portieri. E con questo ruolo tornerà tra i felsinei: sarà infatti il responsabile di tutta l'area portieri del settore giovanile rossoblù. Con lui Luca Bucci, che conosce Pagliuca da tempo: i due erano insieme ai Mondiali di Usa '94.