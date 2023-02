Approfondimento della Gazzetta dello Sport oggi su André Onana, cresciuto notevolmente in questi mesi. Sul carattere: "Ad Appiano se ne accorsero subito e un alto dirigente glielo disse pure: «André, tu hai personalità, forse ne hai pure troppa...». Avvertimento, ma pure complimento: in una squadra con carenza di leadership, serviva un caratterino così. Del resto, se non lo si ha, non si arriva all’Inter e in tre mesi si fa la rivoluzione: pensionare Samir Handanovic prima di Onana era un’allegra utopia. Le intemperanze verbali con il suo c.t. Rigobert Song, che gli hanno fatto perdere il Mondiale, non si sono mai viste alla Pinetina con Inzaghi. Anzi, André con curiosità sta scoprendo un nuovo modo di allenarsi. Mai, però, farlo arrabbiare, come sa bene Dzeko, che col Porto lo aveva redarguito per un mancato passaggio: la furia di Onana contro il compagno si è vista in tv e poi il duello è proseguito durante l’intervallo. Parole grosse e adrenalina pura, tutto sciolto poi da una dolce vittoria: a fine

gara André ed Edin si sono abbracciati e ci hanno riso su".