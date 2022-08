Novità vere e presunte oggi dalla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda sponsor e secondo maglia dell'Inter. "Ieri il logo di Digitalbits è comparso (e poi scomparso) dal sito: solo un errore tecnico, si lavora ancora per risolvere la grana sponsor - conferma la Gazzetta dopo il rincorrersi delle news di ieri in tal senso -. E intanto oggi l’Inter lancerà ufficialmente la seconda maglia da trasferta bianca colore “light acqua” con una grafica che raffigura il mondo (e sponsor Digitalbits stampato). In vendita da settembre, sarà usata a Lecce".