Ieri Inzaghi ha rivisto i 90 minuti deludenti dell'Olimpico e oggi riferirà alla squadra assieme al suo staff. Il calendario non aspetta, serve subito una svolta. "Ad Appiano andrà in scena una seduta video molto particolare, quasi una terapia di gruppo: perché gli errori sono stati diversi, non soltanto tecnici e tattici, ma anche di atteggiamento - assicura la Gazzetta dello Sport -. E allora ci sarà oggi l’atteso confronto squadra-tecnico, con Inzaghi che farà rivedere tutto quello che da ora in poi dovrà essere evitato".