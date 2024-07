Oaktree non vuole perdere tempo e - come conferma la Gazzetta dello Sport - dopo essersi presentati in via indiretta subito dopo l’insediamento in viale della Liberazione, ieri i vertici della società nerazzurra hanno incontrato personalmente a Roma prima il presidente federale, Gabriele Gravina, e poi il ministro dello sport, Andrea Abodi.

Da tramite ha fatto Beppe Marotta, che ha accompagnato Alejandro Cano, Katherine Ralph e Renato Meduri, le figure operative del fondo proprietario del club campione d'Italia. Una visita di carattere istituzionale, come spiega la rosea. Affrontati temi di carattere generale legati alla politica sportiva e anche alla situazione stadi. Un segnale chiaro: la nuova proprietà vuole essere presente nella gestione del club.