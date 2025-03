Ieri Inter e Milan hanno presentato la documentazione per l’acquisto del Meazza e delle aree circostanti (in termini tecnici il 'Docfap'). Ora l'obiettivo è completare l’iter entro luglio per avere finalmente una traccia reale del progetto che condurrà i due club ad aver un impianto nuovo di zecca.

Ne ha parlato ieri anche Beppe Marotta prima del match con il Feyenoord: "I club contribuiranno allo sviluppo della città, è un qualcosa di straordinario. Da parte nostra è stata decisiva la determinazione di Oaktree che ha ritenuto subito importante focalizzare l’attenzione su questo asset nel rispetto della città, del club e dei tifosi".

Come spiega la Gazzetta dello Sport, sia il sindaco Sala che i due club intendono velocizzare la pratica. "Sala ha fretta di capire cose ne sarà dell’area, le società di avere un impianto moderno, multifunzionale e soprattutto di proprietà". Ed è arrivata sempre ieri una nota congiunta diffusa dopo l’invio dell’offerta che ha puntualizzato: "Nei prossimi mesi i due club si confronteranno con l’Amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta, con l’obiettivo di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025".

Insomma, risolti anche i punti di conflitto, come quelli relativi a una clausola sull’eventualità che uno dei due club potesse tirarsi indietro oppure cambiare di nuovo proprietà. Oggi il nuovo stadio è una priorità di RedBird e Oaktree, che ha dato nuovo impulso al progetto.