Il ranking UEFA sorride finora all'Italia ed esiste la concreta possibilità che nella nuova Champions, che partirà il prossimo anno, la Serie A possa portare ben 5 rappresentanti. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport.

La classifica aggiornata vede in testa la Germania, poi l'Italia. Dalla stagione 2024/25, com'è noto, la Champions cambierà vestito: si passerà da 32 a 36 squadre, tutte dentro un unico girone con suddivisione di 4 fasce da 9 squadre ciascuna nel sorteggio. I campioni dei tornei locali non saranno più automaticamente teste di serie, ma farà fede il ranking UEFA per club. Idem per chi vince Europa League e Conference League.

Ogni squadra, nella prima fase, giocherà con 8 avversarie (2 per fascia) in gare di sola andata (4 in casa e 4 in trasferta). Sei giornate entro dicembre, le ultime due a fine gennaio. Il primo turno (19 settembre) si gioca anche di giovedì. Poi via alla seconda fase: le prime 8 in classifica passano direttamente agli ottavi. Quelle dal 9° al 24° posto si affrontano a febbraio nei playoff, andata e ritorno: le 8 vincenti si aggiungono alla lista degli ottavi. Per le eliminate niente più “retrocessioni” in altre coppe. Tabellone tennistico fino alla finalissima.