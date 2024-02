Marcus, ma non solo. In casa Thuram, sta crescendo molto bene anche Khephren, centrocampista classe 2001, pilastro del Nizza e già nel giro della Nazionale maggiore.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, sul ragazzo ci sono già gli occhi di tante big europee, tra cui anche quelli di Inter e Juventus: nerazzurri e bianconeri sembrano pronti a duellare per Khephren, con Marotta che spera di ripetere l'esito della sfida per l'attuale numero 9 nerazzurro, anche lui finito nel mirino di Allegri.