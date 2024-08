Lo scudetto della seconda stella vinto proprio nel derby, in casa del Milan: non era mai successo, l'Inter ha fatto la storia lo scorso 22 aprile. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri trionfarono nel San Siro rossonero, aggiungendo la ciliegina alla torta tricolore.

In generale, l'Inter di Inzaghi si è dimostrata famelica negli scontri diretti: nelle sfide ai piani alti del campionato, Simone e i suoi hanno quasi sempre vinto, fatta eccezione per tre pareggi. Tra andata e ritorno, l’Inter le ha battute tutte almeno una volta. La nuova stagione mette subito dinanzi l'Atalanta, che arriverà venerdì a Milano: i campioni d'Italia vogliono ripartire da dove avevano finito.

Gioco, condizione, leader ritrovati e nuovi innesti da testare in una notte ad alto livello: Inzaghi cerca risposte a 360 gradi dal match di venerdì. Gli intoppi in questa preparazione diversa non sono mancati, ma il rodaggio sta per finire e con l'Atalanta ci sia spetta un'Inter più brillante e pronta ad accelerare. Insomma - come spiega la rosea - da venerdì deve essere "vera Inter".