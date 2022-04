Come già successo negli altri due precedenti contro l'Inter, anche ieri José Mourinho ha preferito non parlare nella classica conferenza stampa della vigilia. "Troppo difficile sbilanciarsi di fronte al cuore, troppo rischioso parlare quando sei nel bel mezzo di due affetti, di due sentimenti contrapposti. E così esattamente come era successo prima della sfida d’andata (4 dicembre scorso, con l’Inter che vinse 3-0 all’Olimpico) e prima della gara di Coppa Italia (8 febbraio, altro successo nerazzurro per 2-0, stavolta a San Siro) Mou ha fatto il suo Triplete dei silenzi. Del resto, il rischio sarebbe stato comunque di scontentare inevitabilmente qualcuno tra i tifosi nerazzurri (che continuano a vederlo come un’icona storica) e quelli giallorossi (che lo adorano come si fa con un capopolo o un re). E allora meglio tacere, Mou tornerà a parlare oggi, subito dopo la fine della partita" si legge oggi su La Gazzetta dello Sport.