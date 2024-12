Tutto pronto a Miami per il sorteggio per i gironi del Mondiale per Club. Stasera, alle 19 italiane, le urne decideranno il percorso di Inter e Juventus, le due italiane in gara la prossima estate sul territorio americano (15 giugno - 13 luglio).

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, a 48 ore dall'evento, la Fifa ha svelato le fasce: nerazzurri in seconda, bianconeri in terza. L’obiettivo è chiaro: rimandare il più tardi possibile le sfide tra squadre dello stesso continente. "Giusto. Però per le europee, 12 in tutto, non è possibile. In quattro gruppi ce ne saranno per forza due", spiega la rosea. La squadra di Inzaghi, grazie al ranking, non sarà subito accoppiata a un'europea, a differenza della Juve.

Cosa può succedere ai nerazzurri? "Il meglio sarebbe un gruppo con Fluminense (all’apparenza la più debole delle sudamericane teste di serie), il Wydad o l’Ulsan in terza, l’Auckland City in quarta - prevede la Gazzetta -. Il gruppo più complicato dovrebbe prevedere River Plate, l’Al Hilal che comunque può schierare Koulibaly, Milinkovic-Savic, Cancelo e, dalla quarta, perché no, l’Inter Miami di Messi, fortemente voluto come rappresentante degli Usa ospitanti".

LE QUATTRO FASCE

FASCIA 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense;

FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo;

FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo;

FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland City, Mamelodi Sundowns, Pachuca.