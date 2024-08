Niente paura, c'è Henrikh Mkhitaryan. L'armeno, anche in questo avvio di stagione, si sta confermando un giocatore totale, sempre tra i migliori fisicamente nonostante la carta d'identità e pronto ad aiutare Inzaghi in caso di emergenza.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, l'infortunio di Taremi e la condizione fisica fisiologicamente non al top di Thuram e Lautaro, unita al rebus sui destini di Arnautovic e Correa (destinato all'addio, in un modo o nell'altro...), apre qualche incognita soprattutto in vista del debutto con il Genoa. E allora riecco Mkhitaryan, un uomo per tutte le stagione e per... tutti i ruoli.

Non sarebbe la prima volta per l'armeno: ha già giocato in attacco in passato, dimostrando di poterlo e saperlo fare. D'altronde, prima di reinvetarsi mezzala di qualità, nasce seconda punta/trequartista. Con Zielinski o Frattesi pronti a prendere il suo posto in mediana, Mkhitaryan potrebbe essere uno dei due attaccanti di Inzaghi per Marassi.

Un discorso che tornerebbe d'attualità anche in futuro qualora Arnautovic restasse ad Appiano, chiudendo le porte all'arrivo di una punta con caratteristiche 'alla Gudmundsson'. La dirigenza ne ha parlato con Inzaghi e poi ha interpellato lo stesso giocatore, che ha dato piena disponibilità a sdoppiarsi in caso di urgenza.