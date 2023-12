Milan in grande affanno e negli ultimi giorni sono circolate voci di un possibile e clamoroso esonero di Pioli. In realtà - come riferisce la Gazzetta dello Sport - la decisione di Cardinale e Furlani è quella di continuare con il tecnico almeno fino a fine stagione. Le valutazioni ci sono state, ma per ora l'esonero è stato scartato.

Probabile, al contempo, il cambio a fine stagione: qualcosa si è rotto e sarà difficile continuare con Pioli anche nel 2024/25. Chi al suo posto? Secondo la Gazzetta, il nome forte è quello di Conte, considerato una certezza e valutando la rosa attuale adatta all'allenatore pugliese. L'alternativa è Abate, attuale tecnico della Primavera rossonera.