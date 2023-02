Il Milan cambia routine per il derby contro l'Inter. Il pre-partita dei rossoneri questa volta non sarà al Meliá, hotel in zona San Siro, ma la centro sportivo fino al tardo pomeriggio. Lo riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, presentando il programma di Stefano Pioli. "Tutti i giocatori, leader e non leader, sono attesi a Milanello entro le 10.45, diciamo per la colazione - si legge -. Alle 11.30 allenamento, alle 13.45 Pioli parlerà in conferenza.