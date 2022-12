In un mercato con pochi soldi, i veri "acquisti" potrebbero essere i giocatori già in casa. La Gazzetta dello Sport prova a farne alcuni per le varie squadre di Serie A e nello specifico per l'Inter. Ovviamente Romelu Lukaku, "quello che più può cambiare faccia all’Inter portando in dote i gol che servono per risalire".

Ci sono però anche altri due nomi da tenere in considerazione, Joaquin Correa e Robin Gosens. Possono essere due sorprese di primavera.