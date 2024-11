Arriva lo stop per Davide Massa, protagonista in negativo di Napoli-Roma. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'arbitro probabilmente nel prossimo turno di campionato non sarà impiegato in campo, ma solo in veste di varista o di quarto ufficiale per gli errori del Maradona.

Punizione o semplice turnover? "Forse più la seconda della prima (ma chi fa bene viene riproposto: succederà a Rapuano?): di certo quei due gialli al Lukaku andavano mostrati", sottolinea la rosea.

Secondo i vertici AIA, il primo per l'entrata coi tacchetti su Celik non si poteva non dare, anche per le linee-guida sulla lotta al calcio violento. Mentre il secondo, per l'entrata su Svilar, ci stava ma è stato ritenuto meno grave (concesso angolo).