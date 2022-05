Il popolo nerazzurro risponde ancora una volta presente e anche contro l'Empoli sarà sold-out: il terzo di fila dopo quelli con il Milan in Coppa Italia e la Roma in campionato. Il tutto nonostante si giochi alle 18.45 di venerdì. E - come ricorda la Gazzetta dello Sport - i tifosi interisti hanno accompagnato la squadra anche in trasferta, facendo registrare il tutto esaurito nei settori ospiti sia a Bologna che a Udine.