Non solo la Champions, ma pure la Supercoppa italiana darà un piccolo/grande vantaggio al Napoli nella lotta scudetto. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere ben dieci le gare in meno che Conte andrebbe a giocare rispetto alle dirette concorrenti, complice un calendario meno fitto di impegni vista l'esclusione delle coppe europee e la mancata partecipazione alla supercoppa nostrana.

Da sabato a metà marzo non ci sarà spazio per tirare il fiato per Inter, Milan, Juve e Atalanta, le quattro squadre che, oltre all'Europa, si giocheranno la supercoppa in Arabia a gennaio. Quattro mesi di maratona, dove uno dei fattori sarà la gestione delle energie.

È chiaro che vincere aiuta a vincere, ma le forze andranno dosate così come andrà gestito l'umore che potrebbe fare su e giù ogni tre giorni a seconda del risultato. L’Inter europea si è messa in ottima condizione per evitare la scocciatura del playoff - sottolinea la rosea -, mentre Gasp, Fonseca e Thiago Motta rischiano di più di finirci dentro con le scarpe. Il tutto condito dagli impegni in Serie A, competizione già abbastanza stressante. "A voler usare il pallottoliere sarebbero 17 partite di campionato, due di Supercoppa (semifinale e finale), due di Coppe Italia (ottavi e quarti in gara unica) più otto di Champions, tra le quattro ancora mancanti dei gironi e le quattro possibili tra spareggi e ottavi (giocate tra andata e ritorno). A dirla tutta, il Milan potrebbe avere un supplizio supplementare e meritarsi un 30: il Diavolo deve pur sempre recuperare il match rinviato per l’alluvione di Bologna", si legge.