"Posso cambiarne anche dieci su dieci rispetto a Wembley". Roberto Mancini l'aveva detto e contro la Germania potrebbe vedersi una nuova Italia. Per La Gazzetta dello Sport l'unico “superstite” dovrebbe essere Donnarumma, mentre in difesa ci saranno Florenzi e Spinazzola sulle fasce e Acerbi-Bastoni coppia centrale di mancini e di centimetri. A centrocampo Barella dovrebbe iniziare dalla panchina, con Cristante basso e Locatelli e Tonali mezzali. In attacco Scamacca con l'appoggio di Politano e Lorenzo Pellegrini.