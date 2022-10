Domani sera Paolo Valeri sarà al proprio posto-Var per assistere Orsato in Champions League durante Real Madrid-Lipsia, ma in Italia è molto probabile che l’arbitro di Fiorentina-Inter (colpevole di non aver mostrato il rosso a Dimarco per il fallo su Bonaventura) possa essere fermato per un turno dal designatore Rocchi. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Lo scenario è confermato anche dal Corriere dello Sport che precisa come un turno di stop significherebbe rivedere l'arbitro in campo in Serie A nel 2023. "Era già in programma, infatti, l’impiego di Valeri al Var per la 13ª giornata (4-6 novembre) e per il successivo turno infrasettimanale (8-10 novembre) che arriva a ridosso della sua partenza per il Qatar", ricorda il giornale romano.