Romelu Lukaku è super carico per questa sua nuova avventura all'Inter e vuole partire forte per dare subito la sua impronta alla Serie A e far dimenticare ai tifosi nerazzurri l'addio burrascoso di un anno fa.

"Stavolta, come mai nelle ultime tre stagioni, sta tarando il suo fisico per partire a mille all’ora - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Siamo quasi alla prova vestito prima del matrimonio, non manca poi molto. Il sarto, Simone Inzaghi, sta costruendo intorno a lui un vestito inedito. Ma Lukaku, lo sposo, sta facendo di tutto per indossarlo al meglio quell’abito. Per farsi trovare tirato a lucido. E non si parla di chili sulla bilancia, qui, per quanto l’aspetto nutrizionale nella sua carriera abbia sempre contato tanto. Qui ci sono una voglia e una necessità che coincidono: arrivare già vicino al top della forma il 13 agosto, il giorno dell’esordio in campionato a Lecce, per partire senza il freno a mano tirato. E per scrivere il primo nuovo capitolo con la penna dei tempi migliori".

In particolare, il belga si dedica a una sezione supplementare di lavoro soprattutto dedicata alla prevenzione degli infortuni. Una prassi che usava anche Perisic e che oggi funziona pure per Dzeko. Un dettaglio che si aggiunge al fatto che, per la prima volta da quando è a Milano, sta svolgendo la preparazione fin dal primo giorno. Dopo le prime uscite che lo hanno visto ancora un po' ingolfato, ora ci si aspetta un cambio di passo tra Lione e Villarreal in modo da arrivare vicino al top alla prima di campionato.