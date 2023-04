Se il rigore realizzato allo Stadium ha tenuto in vita la qualificazione per la finale in Italia, questo del Da Luz pesa come un macigno e ipoteca la semifinale di Champions. E riavvicina Lukaku a un futuro italiano: perché il percorso europeo è legato a doppio filo alla sua permanenza a Milano. Più avanti si va, più soldi entrano nelle casse del club per agevolare un accordo in estate col Chelsea".