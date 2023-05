Costa caro a Luca Pairetto la direzione di gara di Udinese-Lazio. In particolare, l'arbitro paga il "rigorino" assegnato a Immobile che ha mandato su tutte le furie i friulani, anche considerando che poi è stato il gol decisivo del match terminato 1-0. Tre punti pesanti, che hanno permesso a Sarri di conquistare un posto in Champions.

"L’arbitro di Torino non verrà tecnicamente fermato ma probabilmente - anche considerando le ultime due gare e il turnover che Rocchi vorrà adottare - svolgerà altri ruoli, quarto uomo o Var - spiega la Gazzetta dello Sport -. Al designatore Rocchi la gara di Pairetto nella sua totalità non sarebbe dispiaciuta, ma l’inciampo nell’assegnare quel rigorino lo porterà, in questi finale, a tenere Pairetto un po’ ai margini pur senza stopparlo. Del resto, la lotta dei vertici AIA ai rigorini è sempre stata chiara: ma Pairetto c’è cascato".