In orbita Inter, ormai da tempo, gravita il nome di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea che piace anche al Milan. "L'Inter ci pensa, ma per ora la priorità è avere uno tra Frattesi e Milinkovic-Savic - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Meglio senza cedere nessuno tra Barella, Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan. Possibile? Frattesi, che parte da un ingaggio basso, è il preferito dalla dirigenza perché con il Sassuolo è possibile inserire una contropartita (Mulattieri); la Lazio per il serbo vuole solo soldi".