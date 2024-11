Sono nove i gol di Hakan Calhanoglu in Champions League. Nove firme arrivate tutte in partita giocate in casa. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il turco ha insaccato 5 volte la palla con la maglia del Bayer Leverkusen e 4 con quella dell'Inter: record per un giocatore con il cento per cento di reti segnate in match interni nel massimo torneo europeo