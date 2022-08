Oggi, alla diramazione delle convocazioni per il match di domani col Bologna, Francesco Acerbi diventerà ufficialmente un separato in casa Lazio. Il difensore è finito sul mercato consensualmente e serve trovare una soluzione il prima possibile, ma le offerte latitano. "Inter, Juve e Milan hanno, in momenti diversi, fatto dei timidi sondaggi - ricorda La Gazzetta dello Sport -. Più concreto è stato (ed è) l’interessamento del Monza. Destinazione che però lascia un po’ freddo, almeno per ora, il giocatore".