Tra 48 ore Valentino Lazaro comincerà la sua nuova avventura con il Torino. L'arrivo in città è previsto per domenica sera mentre da lunedì mattina si sottoporrà alle abituali visite mediche che precederanno la firma sul nuovo contratto. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, quella di giovedì con l'Inter è stata un’operazione-lampo. "L’esterno austriaco arriva al Toro dall’Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni - si legge -. Se lunedì completerà in giornata tutti gli esami medici, in serata diventerà ufficialmente un calciatore del Toro. Altrimenti, i comunicati slitteranno a martedì".