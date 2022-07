Romelu Lukaku ieri è ritornato davvero a casa, undici mesi dopo il rumoroso addio direzione Londra. "L’abbraccio con Lautaro Martinez , le risate con i compagni, la palestra al mattino e poi finalmente il campo nel pomeriggio, dove Romelu è tornato a fare quello che all’Inter gli è sempre riuscito in maniera naturale: i gol", scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che in un pezzo dedicato a Big Rom ripercorre la prima giornata del bomber belga ad Appiano Gentile, dove l'ex Chelsea si è distinto con una doppietta nella partitella finale.

Adesso "Lukaku ritrova un Lautaro formato maxi, sbocciato definitivamente dopo un anno da record: prima volta oltre i 20 gol in un campionato, a segno in tutte le competizioni e leader assoluto. Merito del gioco di Inzaghi, che esalta gli attaccanti. Romelu lo sa e anche per questo ha spinto per tornare. Il Lu-La Park è pronto a riaprire: buon divertimento", l'augurio finale della rosea.