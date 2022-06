Lautaro più Lukaku più Dybala : vederli giocare tutti insieme nella formazione base sembra utopia, ma non è detto che non possa accadere di tanto in tanto. Starà a Inzaghi a dover scegliere: un dolce problema che il tecnico nerazzurro si augura di avere.

"Lukaku è l’uomo che è mancato all’Inter nell’ultima stagione: strapotenza fisica, presenza in area di rigore, capacità di attaccare la profondità e allungare le difese avversarie - spiega la Gazzetta dello Sport -. Con Lautaro, nell’era Conte, ha formato una delle migliori coppie d’Europa: complementare al massimo, la LuLa viveva di equilibrio e sacrificio, di occupazione degli spazi, di altruismo. Ecco, il segreto della LuLa era proprio nascosto in quel rapporto di stima e affetto che legava Lautaro e Lukaku". Un tandem che si potrà riproporre anche con Inzaghi in panchina senza problemi.

E se poi si aggiungesse pure Dybala? "Paulo ama allargarsi sulla destra per rientrare sul mancino e da lì inventare la giocata: fosse lui la spalla di Lukaku, cambierebbe il raggio d’azione del belga, che a quel punto potrebbe vivere di più dentro l’area di rigore, risparmiarsi qualche strappo in fascia e trovarsi più lucido in zona gol - sottolinea la rosea -. Perché è lì che si fa la differenza, è lì che si vincono le partite e i campionati".