"Il piedino è caldo, caldissimo, perfino bollente: lo si era vagamente intuito in questo inizio di campionato e la conferma è arrivata pure martedì, quando il Toro ha incornato in meno di un tempo pure la Cremonese". La Gazzetta dello Sport evidenzia lo stato di grazia di Lautaro Martinez, partito a razzo in questa stagione, in scia all'ultima in cui ha brillato tra Inter e Nazionale. E ora nel mirino c'è il Milan per il derby di sabato. "Ritrovando il gemello Lukaku, Lautaro si stava (ri)addestrando per partire alle spalle del belga e sfruttare i suoi assist, ma per un mesetto avrà Dzeko o Correa come partner. L’argentino già con la “Cremo” ha fatto capire ciò che sarà per un po’: toccherà a lui la parte del Lukaku", si legge.