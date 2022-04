Dopo oltre un mese di digiuno, Lautaro Martinez si è sbloccato e il Toro ieri ha incornato anche la Roma: l'argentino, con quello di ieri, ha realizzato il quarto gol nelle ultime tre partite. "A La Spezia, entrando dalla panchina, il Toro ha ritrovato l’acqua nel deserto, una rete che in A mancava dal 4 marzo. Poi è arrivato il derby col Milan in Coppa Italia a cambiare definitivamente la prospettiva: due delle tre picconate al Diavolo le ha date proprio lui. Ieri, contro Mou, si è aggiunto lo stacco di testa del 3-0, undicesimo gol nerazzurro nato da calcio d’angolo. Insomma, mai dubitare del Toro perché alto è il rischio di smentita", sottolinea la Gazzetta dello Sport. E i gol in stagione sono 20, già più dei 19 dell’anno dello scudetto. Ed è la seconda volta che il Toro si arrampica a queste altezze, visto che nel 2019-20, primo anno contiano, aveva toccato quota 21.