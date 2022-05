Cosa resta dopo tanto champagne, sigari, danze, megafoni, dirette Instagram e asciugamani arrotolati in testa per la pazza gioia? "Un certo senso di libertà, almeno nella mente: adesso, con una Coppa Italia in più in curriculum, l’Inter può tentare il tutto per tutto in campionato senza farsi angosciare troppo dall’obbligo di seconda stella". Questo quanto sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport nell'immediata vigilia del penultimo turno di campionato che vede i nerazzurri sul campo del Cagliari subito dopo Milan-Atalanta.