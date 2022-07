Ancora Dybala come capitolo caldo del mercato italiano. Anche la Gazzetta dello Sport, nell'edizione di oggi parla di pressione José Mourinho per arrivare alla Joya. Non una a caso, ma la Joya: ovvero Paulo Dybala. Dopo la telefonata di qualche giorno fa, il tecnico portoghese replica e continua a corteggiare l'ex Juventus, con l'Inter ancora in testa ma la pazienza che si appresta a finire. Situazione di cui è ben conscio lo Special One, che non intende abbassare l'asticdella del 'pressing'. "Paulo in cuor suo aspetta sempre un segnale forte dall’Inter, un passo avanti concreto, visto che i nerazzurri restano ancora oggi la sua prima scelta - si legge sulla Rosea -. Ma per far sì che questo passo arrivi l’Inter deve prima liberarsi dei contratti di Sanchez e di uno tra Dzeko e Correa". Operazione non facile, anche se Marotta ci sta lavorando.