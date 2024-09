Sono bastati 43 secondi a Davide Frattesi per portare in vantaggio l'Inter e rispondere a chi ancora nutriva dubbi sulla sua possibilità di non far rimpiangere Barella. Un gol che ha cancellato istantaneamente il derby e riportato l'Inter in carreggiata dopo lo sbandamento di una settimana fa.

Come ricorda la Gazzetta, ora il totale fa 9 gol e 5 assist con la maglia dell’Inter in 1.818 minuti. Praticamente, Frattesi fa una giocata che incide sul punteggio e sul risultato ogni 129 minuti.

Numeri impressionanti e che confermano una volta di più la sua straordinaria capacità di trovare sempre il modo di bucare la squadra avversaria. Ma Frattesi ieri non è stato solo inserimento e gol: ha fatto, a modo suo, quel che solitamente fa Barella.